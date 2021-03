Strade e piazze piene. Flop dell’Italia rosso-arancio. Intensificati i controlli delle forze dell’ordine. Ma prevale l’insofferenza alle disposizioni anti-Covid (Di martedì 16 marzo 2021) La tanto temuta stretta delle misure per il contrasto della pandemia è arrivata. Nell’ultimo weekend gli italiani, soprattutto quelli che vivono in regioni dove c’è stato il salto nella zona rossa, non si può dire che siano stati diligenti. Infatti, complice il bel tempo che ha favorito le uscite, con Strade, parchi e spiagge affollate un po’ ovunque, sono stati tanti gli interventi delle forze dell’ordine, allertate sui luoghi a più alto rischio assembramento nella fase di passaggio a una fascia più restrittiva. A Roma la folla nel Centro storico ha richiesto l’intervento della polizia locale che ha chiuso un tratto di via del Corso e l’area di Fontana di Trevi. Agenti in azione anche sul litorale di Ostia, preso d’assalto. Nella serata di venerdì diversi gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 marzo 2021) La tanto temuta strettamisure per il contrasto della pandemia è arrivata. Nell’ultimo weekend gli italiani, soprattutto quelli che vivono in regioni dove c’è stato il salto nella zona rossa, non si può dire che siano stati diligenti. Infatti, complice il bel tempo che ha favorito le uscite, con, parchi e spiagge affollate un po’ ovunque, sono stati tgli interventirtate sui luoghi a più alto rischio assembramento nella fase di passaggio a una fascia più restrittiva. A Roma la folla nel Centro storico ha richiesto l’intervento della polizia locale che ha chiuso un tratto di via del Corso e l’area di Fontana di Trevi. Agenti in azione anche sul litorale di Ostia, preso d’assalto. Nella serata di venerdì diversi gli ...

