Stop prenotazioni e somministrazioni Astrazenca in FVG (Di martedì 16 marzo 2021) “Dopo la sospensione precauzionale delle somministrazioni del vaccino Astrazeneca, vengono temporaneamente interrotte anche le prenotazioni per le vaccinazioni a favore delle categorie dei servizi essenziali a cui era destinato il siero”.Ne dà conto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, il quale precisa che “in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, le somministrazioni che erano già state prenotate (circa 3000 dosi) e che sono sospese, verranno riprogrammate quando sarà dato il via libera. Sarà cura del Centro unico di prenotazioni ricontattare le persone che si erano prenotate. Per il momento anche tutte le nuove prenotazioni per l’inoculazione di Astrazenca sono bloccate, mentre le vaccinazioni Pfizer procedono come programmato”.Riccardi ... Leggi su udine20 (Di martedì 16 marzo 2021) “Dopo la sospensione precauzionale delledel vaccino Astrazeneca, vengono temporaneamente interrotte anche leper le vaccinazioni a favore delle categorie dei servizi essenziali a cui era destinato il siero”.Ne dà conto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, il quale precisa che “in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, leche erano già state prenotate (circa 3000 dosi) e che sono sospese, verranno riprogrammate quando sarà dato il via libera. Sarà cura del Centro unico diricontattare le persone che si erano prenotate. Per il momento anche tutte le nuoveper l’inoculazione disono bloccate, mentre le vaccinazioni Pfizer procedono come programmato”.Riccardi ...

Advertising

LaLestofante : @francofontana43 @lorepregliasco C'erano così tante disdette nelle prenotazioni dei vaccini che uno stop&go con chi… - enricodigiacomo : Domani riparte l’Hub nella Fiera di Messina, fermo solo nella giornata di oggi a causa dello stop nazionale di Astr… - SIENANEWS : 'Nei prossimi giorni saranno riaperte le prenotazioni riservando i posti ai soggetti che hanno avuto l’appuntamento… - Andrea_Bologna7 : @ardigiorgio Nel comunicato scrivono che a chi ha prenotato ieri (fascia75-79) a causa della sospensione di Astraze… - RedaconRadionov : AstraZeneca, dopo lo stop le prenotazioni per gli over 75 continuano. Per chi aveva appuntamento nei prossimi giorn… -