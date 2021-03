Stop di AstraZeneca: cosa dicono gli esperti e i politici (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, spiega in un’intervista al Corriere della Sera che il Paul Ehrlich Institute “ha suggerito al ministro della Salute Jens Spahn di sospendere temporaneamente e in forma cautelativa il preparato di AstraZeneca in seguito al verificarsi di 6 casi di tromboembolia in Germania“. I casi verificatisi, spiega però Palù, non hanno “evidenza scientifica di un nesso causa-effetto con il vaccino”. Orlando anticipa che: “Il governo parlerà dopo l’Ema”. E aggiunge: “Non si tratta di esprimere opinioni, ma di partire dai fatti. Finché non ci sono fatti è giusto mantenere attenzione all’esito. Appena le agenzie competenti si saranno pronunciate chiariremo la dinamica di queste vicende, sapremo se si tratta di un falso allarme o se ci saranno contromisure che devono essere prese”. Il ministro Federico D’Incà, a SkyTg24, aggiunge che ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, spiega in un’intervista al Corriere della Sera che il Paul Ehrlich Institute “ha suggerito al ministro della Salute Jens Spahn di sospendere temporaneamente e in forma cautelativa il preparato diin seguito al verificarsi di 6 casi di tromboembolia in Germania“. I casi verificatisi, spiega però Palù, non hanno “evidenza scientifica di un nesso causa-effetto con il vaccino”. Orlando anticipa che: “Il governo parlerà dopo l’Ema”. E aggiunge: “Non si tratta di esprimere opinioni, ma di partire dai fatti. Finché non ci sono fatti è giusto mantenere attenzione all’esito. Appena le agenzie competenti si saranno pronunciate chiariremo la dinamica di queste vicende, sapremo se si tratta di un falso allarme o se ci saranno contromisure che devono essere prese”. Il ministro Federico D’Incà, a SkyTg24, aggiunge che ...

