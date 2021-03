Stop AstraZeneca, la campagna di vaccinazione rischia di rallentare. Ma c’è la carta Sputnik (Di martedì 16 marzo 2021) Sospensione AstraZeneca, gli effetti sulla campagna di vaccinazione. L’Europa deve combattere la paura e la sfiducia. La sospensione di AstraZeneca potrebbe avere effetti duri sulla campagna di vaccinazione, a prescindere dal verdetto che dell’Ema, che entro il 18 marzo si esprimerà nuovamente sulla sicurezza del vaccino, fermato a scopo precauzionale in diversi Paesi europei. La sensazione è che si sia rotto il rapporto di fiducia. A prescindere dal fatto se sia o meno giustificata o fondata, tra le persone c’è un clima di incertezza, insicurezza e paura. Molti si dicono pronti a offrire il braccio ad AstraZeneca, molti non sono intenzionati a vaccinarsi. La sospensione a scopo precauzionale Siamo in una fase delicata e critica della ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021) Sospensione, gli effetti sulladi. L’Europa deve combattere la paura e la sfiducia. La sospensione dipotrebbe avere effetti duri sulladi, a prescindere dal verdetto che dell’Ema, che entro il 18 marzo si esprimerà nuovamente sulla sicurezza del vaccino, fermato a scopo precauzionale in diversi Paesi europei. La sensazione è che si sia rotto il rapporto di fiducia. A prescindere dal fatto se sia o meno giustificata o fondata, tra le persone c’è un clima di incertezza, insicurezza e paura. Molti si dicono pronti a offrire il braccio ad, molti non sono intenzionati a vaccinarsi. La sospensione a scopo precauzionale Siamo in una fase delicata e critica della ...

