Sto solo facendo il mio lavoro! Guida al sessismo nascosto nei luoghi di lavoro (Di martedì 16 marzo 2021) «Gli uomini sono dottori indipendentemente dal titolo di studio, le donne sono signore anche se hanno una laurea». È il primo di tanti esempi che Flavia Brevi ed Ella Marciello, fondatrice e portavoce di Hella, collettivo di persone che lavorano nella pubblicità, nel marketing, nel giornalismo e nell’editoria e che chiedono la parità. Hanno raccontato la loro esperienza e le loro regole al WeWorld Festival. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 marzo 2021) «Gli uomini sono dottori indipendentemente dal titolo di studio, le donne sono signore anche se hanno una laurea». È il primo di tanti esempi che Flavia Brevi ed Ella Marciello, fondatrice e portavoce di Hella, collettivo di persone che lavorano nella pubblicità, nel marketing, nel giornalismo e nell’editoria e che chiedono la parità. Hanno raccontato la loro esperienza e le loro regole al WeWorld Festival.

Advertising

trash_italiano : Io sto solo aspettando il giorno in cui vedremo su Mediaset Play la clip 'Ilary Blasi sbotta contro Massimiliano Rosolino: è scontro' #Isola - AnnaPica7 : RT @thatsmyshitshow: Vera: “Mando un bacio a mio figlio” Ilary: “Solo a lui?” Vera: “...” Tommaso: “Hai un fidanzato in studio” STO CREPA… - xkissyharries : RT @thatsmyshitshow: Vera: “Mando un bacio a mio figlio” Ilary: “Solo a lui?” Vera: “...” Tommaso: “Hai un fidanzato in studio” STO CREPA… - MiyakeEau : Pare che #Draghi li abbia ipnotizzati tutti. Ma non è così. #Draghi era solo un mezzo per far tornare la destra al… - alfanosici : RT @giuliaselvaggi2: Solo per scusarmi con quelli che si sono preoccupati: sto bene ma mi sono stancata del clima d’odio che si respira qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Sto solo Pd, Letta al Nazareno: presto confronto con gruppi e verifica vertici "Come sto? Leggo, scrivo, telefono", dice ai cronisti mentre si infila nel portone della sede dem ... Una forma basica, spiegano i suoi, vista ovviamente la situazione ma che è solo un "antipasto della ...

POTERE E CONDIZIONAMENTI MENTALI su Riflessioni ... molti mi guardino come se fossi un estremista complottista e paranoico, eppure non sto dicendo ... In pratica le loro menti li indussero a negare l'esistenza stessa dell'olocausto, non solo per sfuggire ...

Sto solo facendo il mio lavoro! Guida al sessismo nascosto nei luoghi di lavoro Vanity Fair.it Luna Rossa tradita ancora dal vento: a New Zealand manca una sola regata Splendida regata di Luna Rossa Prada Pirelli a Auckland che dopo esser stata in testa per tutto il percorso della nona prova viene superata solo all’ultimo da Emirates Team New ...

Un tranquillante, vi prego, per l'Aifa. Ci scrive Luca Bergamo Vero. Ma si può chiedere ad Aifa di non bombardarci con messaggi contraddittori: ieri mattina ci diceva che tutto andava bene, poche ore dopo che tutto andava male. Calma. Al direttore - Ho letto un t ...

"Come? Leggo, scrivo, telefono", dice ai cronisti mentre si infila nel portone della sede dem ... Una forma basica, spiegano i suoi, vista ovviamente la situazione ma che èun "antipasto della ...... molti mi guardino come se fossi un estremista complottista e paranoico, eppure nondicendo ... In pratica le loro menti li indussero a negare l'esistenza stessa dell'olocausto, nonper sfuggire ...Splendida regata di Luna Rossa Prada Pirelli a Auckland che dopo esser stata in testa per tutto il percorso della nona prova viene superata solo all’ultimo da Emirates Team New ...Vero. Ma si può chiedere ad Aifa di non bombardarci con messaggi contraddittori: ieri mattina ci diceva che tutto andava bene, poche ore dopo che tutto andava male. Calma. Al direttore - Ho letto un t ...