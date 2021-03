Advertising

Sei mesi vissuti nella Casa del Grande Fratello Vip , un periodo lunghissimo conclusosi con un terzo posto e la vittoria del suo migliore amico, Tommaso Zorzi.torna alla vita reale ma è già pronta a una nuova e attesissima incursione paratelevisiva. A Fanpage.it confessa che sarà ospite del format web dedicato all'Isola dei famosi condotto ...Lo ha svelato lei stessa nel corso di una diretta su Instagram insieme agli ex coinquilinie Francesco Oppini . La showgirl ha raccontato di essersi divertita molto all'interno della ...Stefania Orlando rompe il silenzio su Maria Teresa Ruta: cosa è successo dopo il GF Vip tra le due concorrenti? Stefania Orlando rompe il silenzio su Maria Teresa Ruta: cosa è successo dopo il GF Vip ...In una diretta Instagram con Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci ha rimproverato l’ex coinquilina per una frase detta nella casa del GF Vip ...