Stavo per vomitare | ho chiamato lo psichiatra Fedez | la confessione | attacco di panico sul palco a Sanremo E alle 10 del mattino

Fedez conferma il suo problema dell'ansia che lo ha colpito durante il Festival di Sanremo e che, la prima sera, lo ha portato alle lacrime sul palco, dopo aver abbracciato la compagna di gara Francesca Michielin. Il rapper, secondo classificato con la Michielin con Chiamami per nome, ha svelato altri inediti particolari durante una diretta su Twitch: "Quella prima sera pensavo di salire sul palco e vomitare, ma vomitare fisicamente e dire va beh, divento un meme che vomita sul palco e svengo", ha spiegato prendendosi un po' in giro. Nonostante non fosse andata così e l'esibizione termina senza incidenti, Fedez, il giorno dopo, si sente male: "Mi sveglio alle 10 di mattina e non respiravo. Ho avuto un attacco di panico sul palco a Sanremo."

