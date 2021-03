Stati Uniti, lo slogan di Biden: “100 milioni di iniezioni nelle braccia e 100 milioni di assegni nelle tasche” (Di martedì 16 marzo 2021) “100 milioni di iniezioni nelle braccia e 100 milioni di assegni nelle tasche”. Con un semplice slogan il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, lancia le priorità in cima alla sua agenda. Arrivare a quota cento milioni di vaccinati nel Paese ed erogare finanziamenti a pioggia alle famiglie dopo il via libera del Congresso al piano Covid da 1.900 miliardi. Il primo obiettivo, nel segno di due diversi presidenti (non si può dimenticare l’operazione Warp Speed trumpiana nella corsa al vaccino) e dell’America first (sia democratica che repubblicana) dovrebbe arrivare entro dieci giorni, ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 marzo 2021) “100die 100di”. Con un sempliceil presidente degli, Joe, lancia le priorità in cima alla sua agenda. Arrivare a quota centodi vaccinati nel Paese ed erogare finanziamenti a pioggia alle famiglie dopo il via libera del Congresso al piano Covid da 1.900 miliardi. Il primo obiettivo, nel segno di due diversi presidenti (non si può dimenticare l’operazione Warp Speed trumpiana nella corsa al vaccino) e dell’America first (sia democratica che repubblicana) dovrebbe arrivare entro dieci giorni, ...

Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Italia L'8 marzo il Consiglio di Stato ha bocciato il diniego espresso dal Tar della richiesta di re… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #16marzo 1963; la Harry S. Truman Lodge No. 649 di Napoli, che prende il nome dal celebre Fratello e 3… - RaiNews : 'Se volete dormire sonni tranquilli nei prossimi quattro anni, non fate cose che vi faranno perdere il sonno'. E' l… - dlfabbri : Dovrebbe sconfiggere gli Stati Uniti in guerra o in caso di loro implosione. La potenza non è mai a tavolino, né ec… - MLRiccioli : RT @Raiofficialnews: New York City, 1962. Un talentuoso pianista afroamericano e un buttafuori del Bronx partono per un tour di concerti at… -