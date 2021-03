Stasera tutto è possibile | anticipazioni ed ospiti della puntata del 16 marzo

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 16 marzo 2021)e curiosità sulla settimadel gioco a quiz di Rai Due,. Ecco glidi Stefano De Martino , questa sera in prima serata. Una nuovadiQuesta sera, in prima serata, su Rai Due, torna un nuovo appuntamento con, condotto da Stefano De Martino . Il ballerino ex di Amici , dopo il successo al timone di Made in Sud , si conferma anche nella nuova veste di conduttore. Si trattasettimadell’apprezzatissimo gioco a quiz che, nella scorsa, ha segnato il 7.2% di share, con ...