Startup | Ricehouse | aumento capitale e nuovi soci nell' azionariato

(Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Labitalia) -innovativa eetà benefit che trasforma gli scarti derivanti dalla lavorazione del riso in materiali naturali per la bioedilizia, ha recentemente concluso undidi 600mila euro con l'ingresso dia compagineetaria. L'iniezione di nuovopermetterà alladi sviluppareprogetti e raggiungere gli obiettivi prefissati: 3 milioni di fatturato per il 2021, che equivale a 10 volte il fatturato 2020, oltre all'espansione inmercati esteri. Il primo round di investimento è stato sottoscritto, tra gli altri, da tre importanti investitori: Boost Heroes (Gruppo B ...

Riso Gallo tra i sottoscrittori dell'aumento di capitale di RiceHouse, startup che trasforma gli scarti della lavor…

Dalla bioedilizia con gli scarti del riso Tutti gli investitori sono convinti delle potenzialità dell'azienda in un settore, quello della bioedilizia, ad alto tasso di ... Roma, 16 mar. (Labitalia) - Ricehouse, startup innovativa e società benefit che trasforma gli scarti derivanti dalla lavorazione del riso in materiali naturali per la bioedilizia, ha recentemente concluso un aumento di capitale di 600mila euro con l'ingresso di nuovi soci a compagine societaria. L'iniezione di nuove risorse permetterà alla società di sviluppare nuovi progetti e raggiungere gli obiettivi prefissati: 3 milioni di fatturato per il 2021, che equivale a 10 volte il fatturato 2020, oltre all'espansione in nuovi mercati esteri.