Startup | arriva isendu | per un e-commerce a prova di futuro

Roma, 16 mar. (Labitalia) - Si scrive isendu, si legge 'I send you'. È la nuova Startup tutta italiana nata per semplificare la logistica e la gestione delle vendite online aiutando le aziende a migliorare la propria esperienza e-commerce. La soluzione tecnologica di isendu automatizza tutto il flusso di vendita: dalla gestione degli ordini fino alla stampa delle lettere di vettura, dalla notifica di tracking alla gestione multipla dei canali di vendita, per un e-commerce a prova di futuro. "Nei prossimi anni - commenta Lando Barbagli, cofondatore e Ceo di isendu - il settore delle vendite online conoscerà un'accelerazione molto rapida e lo abbiamo già visto molto bene l'anno scorso. Il cambiamento sarà radicale, ma isendu è già pronta ...

Ultime Notizie dalla rete : Startup arriva Tendenza CBD: dal beauty alla casa La notizia ci arriva dalla startup Weedfly , nata a ottobre 2020. Lo shop online, che vende la migliore selezione di infiorescenze e derivati di cannabis light ( CBD, appunto ) rigorosamente Made ...

CBD mania, dal beauty alla casa La notizia ci arriva dalla startup Weedfly , nata a ottobre 2020. Lo shop online, che vende la migliore selezione di infiorescenze e derivati di cannabis light ( CBD, appunto ) rigorosamente Made ...

Questa piattaforma virtuale ha raccolto 26 milioni di dollari dagli stessi investitori di Zoom e Slack Dopo aver sostenuto lo sviluppo di Zoom – i cui ricavi sono arrivati a 2,65 miliardi di dollari – e di Slack, presente ormai in 150 paesi del mondo, adesso rivolge le sue attenzioni verso la startup ...

