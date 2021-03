Sport, tutti gli appuntamenti di oggi, martedì 16 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) Nuova giornata di Sport oggi, martedì 16 marzo. Si comincia presto con l’America’s Cup, per concludere con i match serali di Champions League. Sport 16 marzo, il programma della giornata 04.00 – Vela, America’s Cup Gara 9 e a seguire Gara 10 (Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport America’s Cup; live streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV) 10.00 – Tennis, ATP Dubai: Sonego vs Zapata Miralles (Diretta tv su SuperTennis) 11.00 – Sci Alpino, Coppa del Mondo a Lenzerheide: prova cronometrata discesa femminile 12.00 – Tennis, ATP Dubai: Sinner vs Bublik (Diretta tv su SuperTennis) 12.30 – Sci Alpino, Coppa del Mondo a Lenzerheide: prova cronometrata discesa maschile 13.15 – Ciclismo, Tirreno-Adriatico: settima tappa (Diretta tv ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Nuova giornata di16. Si comincia presto con l’America’s Cup, per concludere con i match serali di Champions League.16, il programma della giornata 04.00 – Vela, America’s Cup Gara 9 e a seguire Gara 10 (Diretta tv su Rai 2, SkyUno e SkyAmerica’s Cup; live streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV) 10.00 – Tennis, ATP Dubai: Sonego vs Zapata Miralles (Diretta tv su SuperTennis) 11.00 – Sci Alpino, Coppa del Mondo a Lenzerheide: prova cronometrata discesa femminile 12.00 – Tennis, ATP Dubai: Sinner vs Bublik (Diretta tv su SuperTennis) 12.30 – Sci Alpino, Coppa del Mondo a Lenzerheide: prova cronometrata discesa maschile 13.15 – Ciclismo, Tirreno-Adriatico: settima tappa (Diretta tv ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Ecco il momento dell'ingresso in pista di @ValeYellow46 ?? @antonioboselli ???? Tutti gli aggiornamenti dai… - marcovaldo103 : @ZZiliani Personaggi che fanno i giornalisti sportivi senza aver nessuna cultura sportiva:non hanno praticato sport… - franvanni : I gol nei secondi tempi, la corsa, i passaggi in verticale. Tutti i numeri d'oro dell' #Inter di Antonio Conte - _my_word_ : Collega che ha continuato a giocare a beach volley (perchè iscritto ai campionati nazionali) ha 3 compagni di team… - riccpan : Cmq per tutti gli appassionati di Boxe e per tutti quelli che hanno solo un minimo di curiosità su questo meravigli… -