Sport in zona rossa: le regole nelle faq del Governo (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – Con il passaggio in zona rossa di buona parte del bel Paese, tanti italiani appaiono spaesati circa le regole relative alle attività sportive. Se le palestre sono ormai un lontano ricordo, in molti si chiedono dove e come praticare sport nelle regioni in lockdown. Proviamo a fare chiarezza attraverso le faq pubblicate dal Governo. Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – Con il passaggio in zona rossa di buona parte del bel Paese, tanti italiani appaiono spaesati circa le regole relative alle attività sportive. Se le palestre sono ormai un lontano ricordo, in molti si chiedono dove e come praticare sport nelle regioni in lockdown. Proviamo a fare chiarezza attraverso le faq pubblicate dal Governo.

Advertising

Corriere : I bimbi possono fare sport? Si può fare la riunione di condominio? Zona rossa: domande ... - antennasud_13 : Sport | Zona rossa: cosa cambia? - BLturismo : RT @Pastors19: Un modo per rialzare la testa, dopo la zona rossa e in sicurezza! #Covid19 #Belluno #Sport #LiberaLoSport #YogaLibero #RiseU… - Pastors19 : Un modo per rialzare la testa, dopo la zona rossa e in sicurezza! #Covid19 #Belluno #Sport #LiberaLoSport… - golfsportint55 : RT @golftgcom: Golf in zona rossa, “il nostro sport è sicuro, non va fermato” -