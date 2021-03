Sport in lutto | Martina muore a 28 anni mentre era in attesa del 4° figlio | lascia 3 bimbi piccoli

(Di martedì 16 marzo 2021)Barricelli aspettava con dolcezza la piccola Ester, la sua quarta bambina. L’altra sera, a Merano, aveva chiesto ai suoi genitori di badare ai tre figli per riposare un poco a casa da sola. A 28non è facile essere mamma di tre bambini indel quarto. La fatica si sente. Un tragico destino, però ha stravolto tutto nella notte tra venerdì e sabato.ha iniziato a sentirsi male accusando un mancamento. Con straordinaria forza è riuscita a chiamare i soccorsi trascinandosi fino alla porta di casa. I sanitari sono volati in fretta verso il suo alloggio e l’hanno trovata sull’uscio in condizioni molto difficili. Purtroppo è morta nel tragitto verso l’ospedale Tappeiner di Merano. I dottori hanno cercato di salvare almeno la piccola con un parto cesareo d’urgenza. Purtroppo ...

Advertising

gilaut62 : RT @fanpage: “Ciao Antonio, uomo e professionista insostituibile” - fanpage : “Ciao Antonio, uomo e professionista insostituibile” - AAndreafusco1 : RT @mattinodinapoli: Cavese, il vice allenatore Vanacore morto di Covid: lutto e partita rinviata - mattinodinapoli : Cavese, il vice allenatore Vanacore morto di Covid: lutto e partita rinviata - ottopagine : Lutto Vanacore, Cavese - Catanzaro rinviata: è ufficiale #CavadeTirreni -

Ultime Notizie dalla rete : Sport lutto

Corriere Romagna

Una triste notizia ha colpito la Cavese e il mondo della Serie C : il vice del club campano, Antonio Vanacore , è deceduto dopo aver contratto il Covid - 19 . Il vice di Salvatore Campilongo è ...Niente match, giustamente niente pallone, in questo momento di. Su richiesta del club campano, "comprendendo la situazione di sgomento e di profondo dolore", il Catanzaro si è detto favorevole ...CAVA DE' TIRRENI - È morto il vice allenatore della Cavese Antonio Vanacore: aveva soltanto 45 anni e aveva contratto il Covid lo scorso febbraio. Era ricoverato, ...La società U.S. Viterbese 1908 esprime il più profondo e sentito cordoglio alla Cavese Calcio 1919 per la prematura scomparsa di mister Antonio Vanacore. Un lutto che colpisce profondamente il mondo ...