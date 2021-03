Speravo de Morì Prima, in arrivo la serie su Totti su Sky e Now Tv (Di martedì 16 marzo 2021) Tutto pronto per l’arrivo di Speravo de Morì Prima, la serie su Francesco Totti, disponibile a partire da venerdì 19 marzo su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv. La miniserie televisiva prodotta da Mario Gianani (Wildside), in collaborazione con Fremantle, Capri Entertainment e New Life Company, si ispira al libro Un Capitano, scritto dall’ex numero 10 della Roma insieme al giornalista Paolo Condò. In occasione della Prima visione in programma per questo venerdì, Sky ha organizzato una presentazione ad-hoc allo Stadio Olimpico della capitale, con i protagonisti della serie posizionati sotto la Curva Sud. Nel corso della chiacchierata con la stampa, Gianani ha subito chiarito di aver attribuito i diritti per il copyright all’autore ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 marzo 2021) Tutto pronto per l’dide, lasu Francesco, disponibile a partire da venerdì 19 marzo su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv. La minitelevisiva prodotta da Mario Gianani (Wildside), in collaborazione con Fremantle, Capri Entertainment e New Life Company, si ispira al libro Un Capitano, scritto dall’ex numero 10 della Roma insieme al giornalista Paolo Condò. In occasione dellavisione in programma per questo venerdì, Sky ha organizzato una presentazione ad-hoc allo Stadio Olimpico della capitale, con i protagonisti dellaposizionati sotto la Curva Sud. Nel corso della chiacchierata con la stampa, Gianani ha subito chiarito di aver attribuito i diritti per il copyright all’autore ...

