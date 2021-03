Speranza, “Sospensione di AstraZeneca dopo valutazione dell’istituto tedesco”. Anche la Svezia ferma le somministrazioni (Di martedì 16 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato della Sospensione del vaccino AstraZeneca: “Stop in via precauzionale”. Intervistato dal direttore del Corriere della Sera, il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato della Sospensione di AstraZeneca disposta dall’Aifa nella giornata del 15 marzo. Speranza, “La Sospensione di AstraZeneca è emersa dopo una valutazione dell’istituto tedesco per i vaccini” Parlando della Sospensione di AstraZeneca da parte dell’Aifa, il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto sapere che la decisione è stata assunta in base ai dati ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021) Il ministro della Salute Robertoha parlato delladel vaccino: “Stop in via precauzionale”. Intervistato dal direttore del Corriere della Sera, il ministro della Salute Robertoha parlato delladidisposta dall’Aifa nella giornata del 15 marzo., “Ladiè emersaunaper i vaccini” Parlando delladida parte dell’Aifa, il ministro della Salute Robertoha fatto sapere che la decisione è stata assunta in base ai dati ...

Advertising

repubblica : ?? Sospensione precauzionale AstraZeneca, Aifa dara' presto indicazioni per chi ha gia' fatto prima dose. Colloquio… - RaiNews : #Aifa: sospensione precauzionale del #vaccino #AstraZeneca in #Italia. La decisione è stata assunta dopo un colloqu… - sole24ore : Coronavirus. #Aifa, sospensione precauzionale del #vaccino #AstraZeneca. In precedenza anche la #Germania aveva pre… - fisco24_info : AstraZeneca, Speranza: 'Stop vaccino deciso dopo dati Germania': Il ministro della Salute spiega: 'Sospensione temp… - antonellacirce1 : @mariogiordano5 Caro Mario il min speranza e’ sparito! E ci ha lasciato questo bel dono! Tutti a deridere chi ha le… -