Spazzatura spaziale | l' ISS scarica nello spazio 2 | 9 tonnellate di rifiuti | video

Il più grande cassonetto di Spazzatura mai entrato nell'orbita terrestre è stato gettato nello spazio. Dal braccio robotico della Stazione spaziale Internazionale (ISS) sono stati scaricati un totale di 48 batterie al nichel-idrogeno, dal peso di 2,9 tonnellate. Secondo quanto riportato dalla Nasa, i rifiuti resteranno in orbita dai due ai quattro anni, per poi scendere e bruciare una volta entrati in contatto con l'atmosfera.

