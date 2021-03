Sparò al ladro e lo uccise | niente processo Fu legittima difesa Inchiesta archiviata

(Di martedì 16 marzo 2021) Arezzo: il gommista esplose il colpo dopo 38 tentativi di furto subiti, manifestazioni e politici al suo fianco in questi anni

Arezzo: il gommista esplose il colpo dopo 38 tentativi di furto subiti, manifestazioni e politici al suo fianco in questi annie uccise il, è salvo. Riforma Salvini applicata,'legittima difesa' Fredy Pacini non sarà processato. Il gip ha deciso di archiviare uno dei casi più discussi in Italia di cronaca, ...