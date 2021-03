Spal | esonerato Pasquale Marino | oggi la firma di Rastelli

(Di martedì 16 marzo 2021) uLaha.Termina qui l'avventura dialla. A risultare fatale, il ko esterno maturato contro il Pisa, culmine del complicato momento vissuto attualmente dalla squadra: ottava e reduce da 6 pareggi, 3 sconfitte e una sola vittoria nelle ultime 10 gare di campionato.A sostituirlo, guidando lain questo rush finale di campionato, Massimo: atteso a Ferrara in giornata per apporre lasul contratto che lo legherà al club ferrarese.Secondo "GianlucaDiMarzio",si legherà allaper tre mesi con un'opzione per il rinnovo in caso di promozione in Serie A ed esordirà sabato prossimo nello scontro diretto con il ...

Pasquale Marino non è più l'allenatore della. Dopo la sconfitta per 3 - 0 in casa del Pisa, il tecnico è stato: lascia la squadra all'ottavo posto in classifica, l'ultimo utile per entrare nella zona playoff. Al suo posto arriva ...