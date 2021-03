Spaccio di droga e detenzione di munizioni per arma da guerra | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Nella serata di ieri, 15 marzo, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni – Sezione Anticrimine hanno tratto in arresto P.A., di anni 51, incensurato, perché resosi responsabile dei delitti di coltivazione eai fini didi sostanze stupefacenti, nonché diillegale di munizionamento per armi da. L’arresto scaturiva a seguito di attività info-investigativa che consentiva di apprendere che l’uomo, presso la propria abitazione, aveva posto in essere una attività di coltivazione e produzione di piante da cui ricavare sostanze stupefacenti che cedeva a vari acquirenti direttamente presso la stessa abitazione. Pertanto, veniva predisposto uno specifico servizio di osservazione ed una ...