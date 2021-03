Sottomarino russo nel Mediterraneo. Ecco cosa preoccupa Italia e Nato (Di martedì 16 marzo 2021) Rostov sul Don è una cittadina che si trova nell’angolo russo del Mar d’Azov, dove lo stretto di Ker? chiude il Mar Nero e crea una sacca sensibile nel confronto con l’Ucraina per l’egemonia della porzione settentrionale del bacino. La città è da sempre strategica per la Russia, sede del Distretto militare meridionale comandato dal generale Aleksandr Dvornikov, e di diversi assetti delle Forze armate di Mosca. Dà anche il nome a un Sottomarino “Black Hole”, nomignolo che la Nato affibbia ai Classe Kilo del “Progetto 06363”, ossia quelli più aggiornati. Gli occidentali li chiamano “buchi neri” perché si nascondo bene, e il “Rostov sul Don” sta facendo in queste settimane il suo lavoro nel Mediterraneo, come raccontato per primo da Gianluca De Feo su Repubblica. Diversi mezzi aerei e navali di vari Paesi ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021) Rostov sul Don è una cittadina che si trova nell’angolodel Mar d’Azov, dove lo stretto di Ker? chiude il Mar Nero e crea una sacca sensibile nel confronto con l’Ucraina per l’egemonia della porzione settentrionale del bacino. La città è da sempre strategica per la Russia, sede del Distretto militare meridionale comandato dal generale Aleksandr Dvornikov, e di diversi assetti delle Forze armate di Mosca. Dà anche il nome a un“Black Hole”, nomignolo che laaffibbia ai Classe Kilo del “Progetto 06363”, ossia quelli più aggiornati. Gli occidentali li chiamano “buchi neri” perché si nascondo bene, e il “Rostov sul Don” sta facendo in queste settimane il suo lavoro nel, come raccontato per primo da Gianluca De Feo su Repubblica. Diversi mezzi aerei e navali di vari Paesi ...

Navi e aerei della Nato all'inseguimento del sottomarino di Mosca nel Canale di Sicilia Come in 'Caccia a Ottobre rosso', da più di tre settimane il 'Rostov sul Don' in viaggio dal Baltico alla Siria viene tallonato. Da ...

