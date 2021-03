Sotto il fuoco della povertà l’Italia perde 700mila giovani: è ora che Draghi passi all’azione (Di martedì 16 marzo 2021) Ci vuole un “bazooka educativo” contro la povertà educativa dei nostri bambini. I giovani non sono da collocare nel “futuro”, sono qui nell’oggi, sono 700mila minori dalla relazione 2020 sul Reddito di cittadinanza, ai margini della società. E mentre noi parliamo i giovani muoiono. È il caso di Mario – nome di fantasia ma storia reale -, un ragazzo di 16 anni che si è suicidato in una comunità dopo l’arresto per rapina. Mario ha perso suo padre, l’unica persona ad amarlo, come commentava. Dopo anni muore la sorella di 22 anni con già 4 figli, e si tuffa in un vicolo cieco, quello della criminalità organizzata. Scuole e politiche sociali falliscono. L’ottava potenza mondiale guidata da Mario Draghi si può permettere di sacrificare un numero così alto di minori fragili? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Ci vuole un “bazooka educativo” contro laeducativa dei nostri bambini. Inon sono da collocare nel “futuro”, sono qui nell’oggi, sonominori dalla relazione 2020 sul Reddito di cittadinanza, ai marginisocietà. E mentre noi parliamo imuoiono. È il caso di Mario – nome di fantasia ma storia reale -, un ragazzo di 16 anni che si è suicidato in una comunità dopo l’arresto per rapina. Mario ha perso suo padre, l’unica persona ad amarlo, come commentava. Dopo anni muore la sorella di 22 anni con già 4 figli, e si tuffa in un vicolo cieco, quellocriminalità organizzata. Scuole e politiche sociali falliscono. L’ottava potenza mondiale guidata da Mariosi può permettere di sacrificare un numero così alto di minori fragili? ...

