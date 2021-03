"Sono Elettra, ho il Covid e da 4 giorni e 7 ore...". La Lamborghini si presenta all'Isola così: scostumatissima, che imbarazzo (Di martedì 16 marzo 2021) Elettra Lamborghini in smart working. L'opinionista dell'Isola dei famosi, positiva al Covid, si collega da casa. Abito con le piume e pantofole rose: il video diventa virale. Tommaso Zorzi, reclutato in extremis, dice: “Spero torni presto. Sicuramente noi tre saremmo una bella formazione”. E anche Iva Zanicchi gli dà ragione. Quando si presenta dice: “Ciao, Sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho il Covid”. Sui social, quando si presenta, inizia con un po' di ironia il video in cui Elettra Lamborghini annuncia di essere risultata positiva al Covid-19. Poi fa un appello: "Mettete la mascherina vi prego, se ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021)in smart working. L'opinionista dell'dei famosi, positiva al, si collega da casa. Abito con le piume e pantofole rose: il video diventa virale. Tommaso Zorzi, reclutato in extremis, dice: “Spero torni presto. Sicuramente noi tre saremmo una bella formazione”. E anche Iva Zanicchi gli dà ragione. Quando sidice: “Ciao,, non twerko da 47 ore e 9 minuti... e ho il”. Sui social, quando si, inizia con un po' di ironia il video in cuiannuncia di essere risultata positiva al-19. Poi fa un appello: "Mettete la mascherina vi prego, se ...

Advertising

ElettraLambo : Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? - Ale13199 : RT @itweetperlagreg: io: guardo l’isola per tommy ed elettra sempre io che vedo e sento eligreg dappertutto..sono decisamente pazza per Eli… - panibbi : RT @revneD88: Facendo zapping mi sono imbattuto in Elettra Lamborghini su Canale5 con il Covid Se solo penso che il 95%delle persone contag… - paccottigliapop : @marta_nocer amo niente di nuovo sono le renette e prelieve che controllano se elettra segue tommaso, dicono che é… - cinnamonmarti_ : @Elainedelesrues nooo non potrei mai abbandonare del tutto tu ed Elettra qui su twitter ???? devo solo starci un po'… -