Sono arrivati i risultati dell'autopsia del prof di Biella: 'Problema cardiaco, nessun nesso con il vaccino' (Di martedì 16 marzo 2021) Durante l'autopsia, secondo le prime informazioni, non sarebbe emerso nessun segno che permetta di collegare la morte alla vaccinazione. Dunque un Problema cardiaco improvviso: sembrerebbe questa la ...

