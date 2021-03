Sonic 2: una foto dal set annuncia l'inizio delle riprese (Di martedì 16 marzo 2021) Il sequel di Sonic - il film è entrato in lavorazione, come dimostra la foto dal set di Sonic 2 diffusa dal regista Jeff Fowler. Una foto dal set di Sonic 2 annuncia l'inizio delle riprese dell'atteso sequel ispirato al popolare videogame Sonic. A diffondere la foto sui social il regista Jeff Fowler. "Luci, camera, riccio. La produzione di Sonic the Hedgehog 2 comincia oggi! #SonicMovie2" scrive Jeff Fowler accompagnando la foto che ritrae una sedia da regista con su il logo di Sonic 2. Sonic the Hedgehog 2 vede il ritorno nel cast di Ben Schwartz nei panni di Sonic e Jim Carrey in quelli del malvagio ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 marzo 2021) Il sequel di- il film è entrato in lavorazione, come dimostra ladal set di2 diffusa dal regista Jeff Fowler. Unadal set dil'dell'atteso sequel ispirato al popolare videogame. A diffondere lasui social il regista Jeff Fowler. "Luci, camera, riccio. La produzione dithe Hedgehog 2 comincia oggi! #Movie2" scrive Jeff Fowler accompagnando lache ritrae una sedia da regista con su il logo di2.the Hedgehog 2 vede il ritorno nel cast di Ben Schwartz nei panni die Jim Carrey in quelli del malvagio ...

