Sonia Bruganelli debutta in tv ma non accanto al marito Paolo Bonolis (Di martedì 16 marzo 2021) Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha esordito su TimVision, dove parlerà di libri e incontrerà gli autori Per la moglie di Paolo Bonolis si è aperta una nuova e grande opportunità lavorativa. Sonia Bruganelli, che ricordiamo è già titolare di una società di casting e produzioni la SDL 2005, ha sbarcato sulla piattaforma streaming L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 16 marzo 2021), moglie di, ha esordito su TimVision, dove parlerà di libri e incontrerà gli autori Per la moglie disi è aperta una nuova e grande opportunità lavorativa., che ricordiamo è già titolare di una società di casting e produzioni la SDL 2005, ha sbarcato sulla piattaforma streaming L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CIAfra73 : Sonia Bruganelli esordisce su #TimVision e intanto parla anche di Bonolis: le sue parole - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: SONIA BRUGANELLI: IL DEBUTTO IN TV,LE ACCUSE DI TURISMO VACCINALE E SANREMO... - _DAGOSPIA_ : SONIA BRUGANELLI: IL DEBUTTO IN TV,LE ACCUSE DI TURISMO VACCINALE E SANREMO... - stefano_6000 : RT @TIM_vision: Un coinvolgente faccia a faccia con il mondo dei libri: Sonia Bruganelli incontra gli autori per conoscere l’ispirazione ch… - TIM_vision : Un coinvolgente faccia a faccia con il mondo dei libri: Sonia Bruganelli incontra gli autori per conoscere l’ispira… -