Sondaggi politici oggi 16 marzo | Renzi sprofonda | cresce il Pd

(Di martedì 16 marzo 2021) Idi16registrano una perdita di voti da parte di Italia Viva, la formazione di Matteo, mentre il Partito Democratico torna are con l’annuncio di Enrico Letta segretario, così come la Lega e Fratelli d’Italia. Il MoVimento 5 Stelle registra una lieve flessione (-0,2%), la prima da quando Conte è il leader. Nel dettaglio, secondo la rilevazione di Swg illustrata da Enrico Mentana durante il Tg di La7 la Lega, che è il primo partito nelle preferenze del campione, aumenta il suo bottino in una settimana dello 0,7% arrivando al 24,2 dal 23,5% della settimana scorsa, mentre il Pd guadagna lo 0,8% arrivando al 17,4%. Il M5sperde lo 0,2% ed è al 17% ed è testa a testa con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che invece è in crescita di uno 0,2%. ...

Affaritaliani : Sondaggi politici: incredibile boom del Pd, Fdi cala e il M5S…cambia tutto - moneypuntoit : ?? Sondaggi politici: vola il PD, Letta si “mangia” Calenda e Renzi ?? - AntonelloAng : @RaiSport Ricordate i sondaggi e i tweet , le disamine di ex arbitri, commentatori politici e sportivi per questi f… - SLN_Magazine : Sondaggi politici, Lega cresce e Pd con Letta sale - BinaryOptionEU : RT '#Sondaggi politici, #Lega cresce e #Pd con #Letta sale -

elettorali oggi 16 marzo 2021ELETTORALI OGGI " Sono Mario Draghi e Giuseppe Conte i leader più amati dagli italiani, secondo l'ultimo sondaggio Demos realizzato ...dicono che non crescerà e non crollerà, il PVV resterà probabilmente il secondo partito, ... Lì dove in Italia oscilliamo trae tecnici, nei Paesi Bassi la bussola è sulla ...I sondaggi politici di oggi 16 marzo registrano una perdita di voti da parte di Italia Viva di Matteo Renzi, mentre il Partito Democratico torna a crescere con l'annuncio di Enrico Letta segretario, c ...L'ultimo sondaggio politico di Swg vede in forte ripresa il Partito Democratico ora guidato da Enrico Letta, male Carlo Calenda e Matteo Renzi con pure il Movimento 5 Stelle in flessione mentre, nel c ...