Sondaggi politici | l’effetto di Letta sul PD

(Di martedì 16 marzo 2021) ISWG per TgLa7 che Enrico Mentana ha illustrato ieri sera hanno sondato cosa succede dopo che Enricoè diventato il nuovo segretario del Partito Democratico La prima rilevazione SWG interroga gli intervistati su quanto ritengano adeguatoa ricoprire l’incarico di segretario: il 75% esprime un giudizio positivo, con il 45% di “molto adeguato”. A considerare la nomina del DEM in modo negativo è solo il 25%: Che risvolti ha avuto sui consensi del Partito Democratico il cambio tra Zingaretti e? Rispetto alla debacle di una settimana fa in cui il PD franava di oltre un punto e mezzo percentuale ora si vede una decisa inversione di tendenza: i DEM risalgono dello 0,7% attestandosi al 17,4. Non diminuisce però il divario con la Lega. Anche il partito di Matteo Salvini è ...

Secondo gli ultimi sondaggi realizzati da Swg per il Tg di La7 di Enrico Mentana, se si andasse a votare domani il Pd di Enrico Letta otterrebbe circa il 17,4% dei voti, cioè lo 0,8% in più. Mentre l'Italia è attraversata dalle inquietudini connesse alle vaccinazioni AstraZeneca, l'istituto demoscopico SWG ha rilasciato per il Tg di La7 gli ultimi sondaggi elettorali che vedono crescere soprattutto la Lega di Matteo Salvini e il PD di Enrico Letta. L'arrivo di quest'ultimo, infatti, rischia di provocare un piccolo terremoto: l'idea di... Il Pd di Enrico Letta guadagna lo 0,8% in sette giorni superando sia il Movimento 5 Stelle che Fratelli d'Italia. La Lega resta in vetta a quasi 7 punti. I sondaggi politici di oggi 16 marzo registrano una perdita di voti da parte di Italia Viva di Matteo Renzi, mentre il Partito Democratico torna a crescere con l'annuncio di Enrico Letta segretario.