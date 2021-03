Sondaggi elettorali Demopolis | Pd dietro Fdi | risale il M5S

(Di martedì 16 marzo 2021) L’arrivo di Draghi, le dimissioni di Zingaretti, Conte leader del M5S, la svolta europeista della Lega e la solitaria opposizione di Fratelli d’Italia. Sono tanti i fatti politici accaduti nei primi mesi del 2021. Fatti che hanno avuto un impatto anche sul consenso ai partiti come fa notare l’ultimoo realizzato dall’Istitutoper la trasmissione di La7 Otto e Mezzo. La rilevazione ha registrato un rimescolamento del quadro generale. La Lega rimane prima forza con il 23,2%. Ma èche cambia tutto. Fratelli d’Italia si prende la seconda posizione ai danni del Pd. Il partito guidato da Giorgia Meloni sale al 18%. Il Pd paga la lotta tra correnti che ha portato alle dimissioni da segretario di Zingaretti: i dem scivolano così in terza posizione con il 17,5%. A poco di un punto ecco il Movimento 5 Stelle ...

... lo ius soli e nuove modifiche costituzionali ed. La prima è contro il trasformismo ...l'irrilevanza in termini di peso politico di Carlo Calenda e il successo di Giuseppe Conte nei...... il ruolo sempre più definito di Giuseppe Conte come leader politico dei 5 Stelle e la crisi interna che ha portato alle dimissioni di Zingaretti, hanno prodotto un vero e proprio crollo neiSecondo l’ultimo sondaggio politico di Swg rilasciato dal Tg La7 ... soprattutto in caso si andasse effettivamente a resuscitare una legge elettorale maggioritaria come il Mattarellum. Ovviamente la ...(La Repubblica) Matteo Salvini e Silvio Berlusconi avanti tutta. Intanto, i sondaggi politico elettorali di Demopolis aggiornati al 14 marzo certificano la crescita esponenziale dei partiti del ...