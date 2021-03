**Social: Instagram, al via nuove funzioni per proteggere i più giovani** (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. -(Adnkronos) – nuove tecnologie per proteggere i più giovani su Instagram qualcosa che per il social “è fondamentale”. Le annuncia la stessa piattaforma che oggi spiega su quali aggiornamenti e funzioni è al lavoro anche perché sebbene l’età minima per utilizzare Instagram è 13 anni alcuni “potrebbero mentire sulla propria data di nascita. Vogliamo fare di più per evitare che questo accada, ma – spiega un blogpost – verificare l’età delle persone online è complicato per tutte le aziende che lavorano in questo settore”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. -(Adnkronos) –tecnologie peri più giovani suqualcosa che per il social “è fondamentale”. Le annuncia la stessa piattaforma che oggi spiega su quali aggiornamenti eè al lavoro anche perché sebbene l’età minima per utilizzareè 13 anni alcuni “potrebbero mentire sulla propria data di nascita. Vogliamo fare di più per evitare che questo accada, ma – spiega un blogpost – verificare l’età delle persone online è complicato per tutte le aziende che lavorano in questo settore”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

