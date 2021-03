Smart working, congedi parentali e bonus baby sitting: cosa cambia. La video guida (Di martedì 16 marzo 2021) Il decreto Covid prevede anche misura a tutela dei lavoratori. Sono stati stanziati 290 milioni di euro per i congedi parentali che saranno retroattivi (dal 1 gennaio 2021) e che comportano la retribuzione al 50% per chi ha figli sotto i 14 anni o con disabilità grave L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 marzo 2021) Il decreto Covid prevede anche misura a tutela dei lavoratori. Sono stati stanziati 290 milioni di euro per iche saranno retroattivi (dal 1 gennaio 2021) e che comportano la retribuzione al 50% per chi ha figli sotto i 14 anni o con disabilità grave L'articolo .

