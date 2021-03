Sky Rojo | su Netflix le Pretty Woman pulp di Alex Pina recensione in anteprima

(Di martedì 16 marzo 2021) Dai creatori de La Casa di Carta, Skyè la nuova roulette russa diin arrivo il 19 marzo sulla piattaforma, con 10 episodi da 25 minuti circa. La storia è quella di Coral, Wendy e Gina (Verónica Sánchez, Lali Espósito e Yany Prado), tre prostitute dalle storie molto diverse che si ritrovano a fuggire da Moisés e Christian, scagnozzi di Romeo, magnaccia e proprietario del Club Las Novias di Tenerife dove hanno lavorato come escort e vissuto sostanzialmente come schiave per mesi. Convinte di aver ucciso il loro sfruttatore e colpevoli di altri reati commessi nel corso della fuga, le tre donne si imbarcano in una corsa frenetica verso la libertà durante la quale dovranno affrontare molti pericoli, diversi imprevisti e soprattutto il timore di veder finire la loro vita in galera. Il loro unico piano è restare in vita almeno per i cinque ...

Lo ha confermato presentando in conferenza stampa la nuova serie Netflix, al debutto sulla piattaforma il 19 marzo: parlando della fine de La Casa di Carta con Vertele, Pina ha ribadito...Dal creatore de "La Casa di Carta", arriva una nuova serie action: protagoniste, tre prostitute in fuga dallo sfruttatore. C'è anche Sky Rojo tra le serie Netflix in uscita a marzo e nel filone degli show action ideati da Álex Pina. Sì, per l'autore de La Casa di Carta, di cui si attende la quinta e ultima parte, il treno d'oro...