Sky Italia presenta il nuovo logo di NOW TV, che da oggi diventa NOW (Di martedì 16 marzo 2021) Si rinnova, a partire dal logo, il servizio NOW TV di Sky, che da ieri si chiama semplicemente NOW. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Sky Italia Oscar 2021, Laura Pausini: "Dedico la nomination a mio papà" Posso piacere o no ma sono così! Il Sudamerica ti ha adottata? Mi ha insegnato a essere donna, mi ha dato un modo di pensare e di vivere ma gli stadi li faccio in Italia. Sono orgogliosa di essere ...

Spal, Rastelli nuovo allenatore: subentra all'esonerato Pasquale Marino. Le news Dopo la sconfitta nel prestigioso confronto in Coppa Italia con la Juventus, c'è stato un evidente calo di rendimento. Nelle successive dieci gare di campionato la Spal ha conquistato una sola ...

Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Record di brevetti nel 2020: volano medicina e farmaci Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ...

Spike Lee sarà il presidente del Festival di Cannes E' ufficiale, il regista americano Spike Lee presiederà la giuria del 74mo Festival del cinema di Cannes a luglio. Lo hanno annunciato gli organizzatori. Lee doveva presidere l'anno scorso, ma la pand ...

