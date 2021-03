Si può giocare a tennis dal 15 marzo con il nuovo decreto? Zona rossa e arancione (Di martedì 16 marzo 2021) In attesa del nuovo decreto, avanzano le domande da parte di appassionati e agonisti in merito alla possibilità di praticare o meno il tennis a partire dal 15 marzo. Brutte notizie per gli appassionati residenti nelle le regioni in Zona rossa, dove i circoli pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso, dovranno restare chiusi. In attesa di conferma, le regioni in Zona rossa a partire da lunedì 15 marzo dovrebbero essere Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Veneto e Marche. SI PUO’ giocare A PADEL DAL 15 marzo? Sorridono invece le persone che vivono nelle zone arancioni, dove invece rimarrà il via libera all’aperto, ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) In attesa del, avanzano le domande da parte di appassionati e agonisti in merito alla possibilità di praticare o meno ila partire dal 15. Brutte notizie per gli appassionati residenti nelle le regioni in, dove i circoli pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso, dovranno restare chiusi. In attesa di conferma, le regioni ina partire da lunedì 15dovrebbero essere Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Veneto e Marche. SI PUO’A PADEL DAL 15? Sorridono invece le persone che vivono nelle zone arancioni, dove invece rimarrà il via libera all’aperto, ...

Advertising

TizianoMulier10 : @n9ve2 Mikolenko é fortissimo. Può giocare anche centrale di difesa e con Guardiola farebbe certamente anche il mediano e la mezzala.?? - Rougenoir1978 : @mvb_80 Boh, probabilmente se ne starà in panchina in accordo col CT ed entrerà in caso di bisogno. Tanto il covid… - SavastanoGia : @Torrenapoli1 Ma la serie b è molto dietro alla serie A... dovrebbe giocare titolare in serie a per capire se può e… - Elisaerre19 : Be però giovedì Rebic può giocare - Francescovivo5 : @mikepowah Sicuramente!sono pienamente d accordo con te!Io quello che condanno di Leao è il suo atteggiamento, uno… -

Ultime Notizie dalla rete : può giocare Llorente: 'Via da Napoli perché Gattuso non si fidava di me. Conte il miglior allenatore avuto, con lui sarei rimasto' Io avevo tanta voglia di continuare a giocare ed ero in un post in cui non contavano più su di me'. ... CRISTIANO RONALDO - 'Può fare tutto. Può andare dove vuole con la carriera che ha fatto e visto ...

Le varianti del coronavirus possono sorgere in pazienti con un sistema immunitario debole Anche l'anzianità può giocare un ruolo. Alla luce di questi rischi da non sottovalutare, gli scienziati sottolineano l'importanza di proteggere e vaccinare prioritariamente le persone con sistema ...

Ius soli, un libro svela i falsi miti sulla riforma della cittadinanza La Repubblica Io avevo tanta voglia di continuare aed ero in un post in cui non contavano più su di me'. ... CRISTIANO RONALDO - 'fare tutto.andare dove vuole con la carriera che ha fatto e visto ...Anche l'anzianitàun ruolo. Alla luce di questi rischi da non sottovalutare, gli scienziati sottolineano l'importanza di proteggere e vaccinare prioritariamente le persone con sistema ...