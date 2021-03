Serie C | rinviata Cavese-Catanzaro dopo la morte del vice-allenatore della squadra campana

(Di martedì 16 marzo 2021) La Lega, a seguito dell’istanza presentata dalla societàe preso attocomunicazionesocietà, in segno di lutto per l’improvvisa scomparsa del sig. Antonio Vanacore,in SecondaPrimasocietà, ha disposto che la gara indicata in oggetto, venga posticipata a MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021, Stadio “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni, con inizio alle ore 15.00. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sscnapoli : ?? | #JuventusNapoli, rinviata a mercoledì 7 aprile alle 18:45 ?? - sportface2016 : #SerieC, #CaveseCatanzaro rinviata a mercoledì 24 marzo dopo la morte del vice allenatore dei campani #Vanacore - siciliabasket : SERIE B. Piadena - Torrenova rinviata a data da destinarsi - - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Casotamponi #Lazio, rinviata la prima #udienza: Juve e Toro attendono - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Casotamponi #Lazio, rinviata la prima #udienza: Juve e Toro attendono -

Ultime Notizie dalla rete : Serie rinviata

ROMA - Domani il campionato diD torna in campo con i recuperi: dodici gare, inizio alle ore 14,30 . L'unica variazione d'... Paternò - Rotonda è stataal 24 marzo. Il recupero della 19ª ...Una triste notizia ha colpito la Cavese e il mondo dellaC : il vice del club campano, Antonio Vanacore , è deceduto dopo aver contratto il Covid - 19 . contro il Catanzaro è stataal ...ROMA - Domani il campionato di Serie D torna in campo con i recuperi: dodici gare, inizio alle ore 14,30. L’unica variazione d’orario riguarda Borgosesia-Folgore Caratese che prenderà il via alle 15.La Serie D si appresta a vivere un altro mercoledì dedicato ai recuperi in programma domani alle 14.30. Paternò-Rotonda è stata rinviata al 24 marzo, mentre Giugliano-Nocerina è stata rinviata a data ...