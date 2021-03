Serie C, Livorno-Grosseto: derby tra sogno e “disperazione” (Di martedì 16 marzo 2021) Livorno–Grosseto è il match che al “Picchi”, apre questo pomeriggio alle 17.30, la 31a giornata del campionato di Serie C girone A. La formazione di Amelia è ultima ma non ancora condannata dalla matematica alla retrocessione, mentre gli ospiti si giocano nel derby le loro chances per entrare nella griglia playoff. Il momento del Livorno Il Livorno, disperatamente ultimo nella classifica del girone A, prima della gara odierna si presenta con 19 punti in graduatoria dopo 30 giornate (5 vittorie, 9 pareggi, 16 sconfitte). La squadra, ora guidata da Marco Amelia, ha centrato l’ultima vittoria il 23 gennaio scorso, battendo al Picchi l’Albinoleffe per 1-0. Da lì in avanti, solo 2 pareggi (Olbia, Novara) e ben 8 sconfitte. L’ultima di queste, si è materializzata sabato scorso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021)è il match che al “Picchi”, apre questo pomeriggio alle 17.30, la 31a giornata del campionato diC girone A. La formazione di Amelia è ultima ma non ancora condannata dalla matematica alla retrocessione, mentre gli ospiti si giocano nelle loro chances per entrare nella griglia playoff. Il momento delIl, disperatamente ultimo nella classifica del girone A, prima della gara odierna si presenta con 19 punti in graduatoria dopo 30 giornate (5 vittorie, 9 pareggi, 16 sconfitte). La squadra, ora guidata da Marco Amelia, ha centrato l’ultima vittoria il 23 gennaio scorso, battendo al Picchi l’Albinoleffe per 1-0. Da lì in avanti, solo 2 pareggi (Olbia, Novara) e ben 8 sconfitte. L’ultima di queste, si è materializzata sabato scorso ...

Advertising

MassimoLandi7 : #Livorno #basketball SERIE B FEMMINILE: LA PIELLE LIVORNO SFIORA LA VITTORIA CONTRO LUCCA - BasketLivornese : #Livorno #SerieBfemminile #PielleLivorno #ilbasketlivorneselive @MassimoLandi7 SERIE B FEMMINILE: LA PIELLE LIVORNO… - GrossetoSport : New post (Serie C, turno infrasettimanale per la 31ª giornata. Spicca il derby Livorno-Grosseto) has been published… - MassimoLandi7 : #Livorno #basketball SERIE C SILVER: L'UNIONE ESCE SCONFITTA DALLA TRASFERTA DI PISA - BasketLivornese : #Livorno #SerieCSilver #USLivornoBasket #ilbasketlivorneselive @MassimoLandi7 SERIE C SILVER: L'UNIONE ESCE SCONFIT… -