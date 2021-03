Serie C, Cavese-Catanzaro rinviata al 24 marzo dopo morte vice allenatore campani (Di martedì 16 marzo 2021) La Lega Pro ha deciso di rinviare Cavese-Catanzaro, match che si sarebbe dovuto disputare mercoledì 17 marzo nel turno infrasettimanale di Serie C, in seguito alla prematura e improvvisa scomparsa del vice allenatore dei campani, Antonio Vanacore, deceduto nella giornata di martedì. L’incontro del Simonetta Lamberti si giocherà invece mercoledì 24 marzo alle ore 15: “La Lega, a seguito dell’istanza presentata dalla società Cavese e preso atto della comunicazione della società Catanzaro, in segno di lutto per l’improvvisa scomparsa del sig.Antonio Vanacore, allenatore in Seconda della Prima Squadra della società Cavese, ha disposto che la gara indicata in oggetto, venga posticipata a ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) La Lega Pro ha deciso di rinviare, match che si sarebbe dovuto disputare mercoledì 17nel turno infrasettimanale diC, in seguito alla prematura e improvvisa scomparsa deldei, Antonio Vanacore, deceduto nella giornata di martedì. L’incontro del Simonetta Lamberti si giocherà invece mercoledì 24alle ore 15: “La Lega, a seguito dell’istanza presentata dalla societàe preso atto della comunicazione della società, in segno di lutto per l’improvvisa scomparsa del sig.Antonio Vanacore,in Seconda della Prima Squadra della società, ha disposto che la gara indicata in oggetto, venga posticipata a ...

Advertising

SkySport : Antonio Vanacore, morto per Covid l'ex calciatore e allenatore in seconda della Cavese - sportface2016 : #SerieC, #CaveseCatanzaro rinviata a mercoledì 24 marzo dopo la morte del vice allenatore dei campani #Vanacore - Fprime86 : RT @SkySport: Antonio Vanacore, morto per Covid l'ex calciatore e allenatore in seconda della Cavese - GoldelNapoli : La redazione di Gol del Napoli si stringe accanto alla famiglia Vanacore per la scomparsa di Antonio Vanacore, ex c… - NewsTuttoC : Serie C, Cavese-Catanzaro posticipata a mercoledì 24 marzo -