Serie B: Virtus Entella-Cremonese, probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 16 marzo 2021) Scontro salvezza quello di oggi pomeriggio: alle 16 scendono in campo Virtus Entella e Cremonese. Queste due squadre stanno affrontando due periodi molto diversi. La Virtus Entella è a secco di vittorie da 9 giornate, mentre la Cremonese tra alti e bassi non riesce a trovare continuità. La posta in palio è alta, e nessun risultato è scontato in Virtus Entella-Cremonese. La Virtus Entella lotta per scalare la classifica Stagione negativa per i padroni di casa. Lo scorso anno avevano sorpreso tutti arrivando a metà classifica da neopromossi, ma quest’anno non riescono a trovare un’identità. L’arrivo di Vivarini sulla panchina biancoceleste da Novembre non ha avuto l’effetto desiderato, e ad oggi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Scontro salvezza quello di oggi pomeriggio: alle 16 scendono in campo. Queste due squadre stanno affrontando due periodi molto diversi. Laè a secco di vittorie da 9 giornate, mentre latra alti e bassi non riesce a trovare continuità. La posta in palio è alta, e nessun risultato è scontato in. Lalotta per scalare la classifica Stagione negativa per i padroni di casa. Lo scorso anno avevano sorpreso tutti arrivando a metà classifica da neopromossi, ma quest’anno non riescono a trovare un’identità. L’arrivo di Vivarini sulla panchina biancoceleste da Novembre non ha avuto l’effetto desiderato, e ad oggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Virtus Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le sfide della 29giornata Dopo tutto la Virtus è sì fanalino di coda della classifica, ma è pur di ritorno da ben 4 risultati utili di finale: gli ospiti dovranno fare ben attenzione. PRONOSTICI SERIE B/ Quote 27giornata: il ...

Entella - Cremonese (diretta ore 16) ...e non indifferente per tenere alta la guardia ed esaltare lo spirito di sopravvivenza che in serie ... La Virtus Entella attende in casa la formazione di Pecchia per un altro scontro salvezza ...

