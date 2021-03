Serie B, Rastelli prende il posto di Marino alla SPAL: oggi l’annuncio (Di martedì 16 marzo 2021) Massimo Rastelli sarà il nuovo allenatore della SPAL prendendo il posto di Pasquale Marino. l’annuncio è previsto in giornata Massimo Rastelli sarà il nuovo allenatore della SPAL prendendo il posto di Pasquale Marino, che ha collezionato una sola vittoria nelle ultime 12 giornate di campionato. Secondo Nicola Binda di Gazzetta dello Sport, l’annuncio ufficiale da parte del club ferrarese è atteso nella giornata di oggi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Massimosarà il nuovo allenatore dellando ildi Pasqualeè previsto in giornata Massimosarà il nuovo allenatore dellando ildi Pasquale, che ha collezionato una sola vittoria nelle ultime 12 giornate di campionato. Secondo Nicola Binda di Gazzetta dello Sport,ufficiale da parte del club ferrarese è atteso nella giornata di. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

CentotrentunoC : Massimo #Rastelli pronto al rientro in panchina: l'ex allenatore del #Cagliari prossimo alla firma con la #Spal - MCalcioNews : Serie B, Spal: Rastelli a un passo dalla panchina - TuttoMercatoWeb : TMW - SPAL, Rastelli in viaggio per Ferrara: fumata bianca ad un passo - psb_original : Serie B, Bucchi e Rastelli sulla stessa linea: '65 punti basteranno per raggiungere la Serie A' #SerieB -