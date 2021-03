Serie B, Monza-Reggiana: rivoluzione per mister Brocchi, chance per Diaw dal 1?. Le formazioni ufficiali (Di martedì 16 marzo 2021) Manca sempre meno al fischio d’inizio di Monza-Reggiana Oggi va in scena la ventinovesima giornata del campionato cadetto, la decima del girone di ritorno di Serie B. Hanno aperto alle 16.00 il programma odierno Entella-Cremonese, match concluso sul risultato di 0-2 per la formazione grigiorossa. Dalle 17.00 sono in corso due gare, Cosenza-L.R. Vicenza (parz. 1-1) e Venezia-Lecce (parz. 2-3). Alle 19.00 sarà la volta di ben cinque gare, con Brescia-Reggina, Chievo-Frosinone, Cittadella-Salernitana, Empoli-Pordenonee Monza-Reggiana. A chiudere il programma del turno di Serie B, alle 21.00, Pescara-Ascoli.Le formazioni ufficiali della gara dell'"U Power Stadium"Monza (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Scaglia, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 marzo 2021) Manca sempre meno al fischio d’inizio diOggi va in scena la ventinovesima giornata del campionato cadetto, la decima del girone di ritorno diB. Hanno aperto alle 16.00 il programma odierno Entella-Cremonese, match concluso sul risultato di 0-2 per la formazione grigiorossa. Dalle 17.00 sono in corso due gare, Cosenza-L.R. Vicenza (parz. 1-1) e Venezia-Lecce (parz. 2-3). Alle 19.00 sarà la volta di ben cinque gare, con Brescia-Reggina, Chievo-Frosinone, Cittadella-Salernitana, Empoli-Pordenonee. A chiudere il programma del turno diB, alle 21.00, Pescara-Ascoli.Ledella gara dell'"U Power Stadium"(4-3-1-2): Lamanna; Donati, Scaglia, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, ...

