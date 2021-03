Serie B, il blitz dell’Ascoli sul campo del Pescara chiude la 29a giornata. Decide Bajic allo scadere (2-3) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo scontro salvezza tra Pescara ed Ascoli è andato ai bianconeri grazie alla rete di Riad Bajic all’ultimo minuto: gara che sembrava in discesa a fine primo tempo per gli uomini di Sottil, con l’uomo in più per l’espulsione di Scognamiglio (fallo da ultimo uomo). Al 41? arriva il gol di Bidaoui, ma la doppietta di Daniele Dessena porta avanti gli abbruzzesi. Al 50? Dionisi fa 2-2 sfruttando un assist di Saric, il pari sembra il risultato più scontato fino all’ultimo minuto, quando i due subentrati Parigini e Bajic costruiscono l’azione che porta al gol vittoria. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo scontro salvezza traed Ascoli è andato ai bianconeri grazie alla rete di Riadall’ultimo minuto: gara che sembrava in discesa a fine primo tempo per gli uomini di Sottil, con l’uomo in più per l’espulsione di Scognamiglio (fda ultimo uomo). Al 41? arriva il gol di Bidaoui, ma la doppietta di Daniele Dessena porta avanti gli abbruzzesi. Al 50? Dionisi fa 2-2 sfruttando un assist di Saric, il pari sembra il risultato più scontato fino all’ultimo minuto, quando i due subentrati Parigini ecostruiscono l’azione che porta al gol vittoria. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

