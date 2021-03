Serie B | Empoli-Pordenone | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 16 marzo 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 19:00, valevole per la 29° giornata del campionato diB. Messa in archivio la vittoria esterna contro il Vicenza di Mimmo Di Carlo, che ha portato a 22 la striscia di risultati senza sconfitte (9 vittorie e 13 pareggi), l’di Alessio Dionisi si prepara ad ospitare, al Castellani, il tristedi Attilio Tesser che giunge all’appuntamento coi toscani da unadi 4 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 6 e una vittoria che manca dall’1-3 alla Spal dello scorso 9 febbraio (22° giornata). Gli azzurri non hanno mai perso in casa quest’anno ed, in generale, hanno assaporato il gusto amaro della sconfitta solo una volta (Venezia-2-0 il 1° novembre 2020 – 6° ...

