Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27a giornata: due turni di stop per Rebic (Di martedì 16 marzo 2021) Sono due le giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo al milanista Ante Rebic "per aver -si legge nel comunicato- al 47° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose". Fermati per un turno anche Cuadrado, Bruno Peres, Di Lorenzo, Glik, Ramirez e Schiattarella. Foto: twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

