Serie A, giudice sportivo: due giornate di squalifica per Rebic (Di martedì 16 marzo 2021) Il giudice sportivo ha sanzionato con due giornate di squalifica Ante Rebic per il cartellino rosso rimediato nel corso di Milan-Napoli. Puniti con una giornata di squalifica anche il tecnico del Verona Ivan Juric oltre a Jun Cuadrado, Bruno Peres, Givanni Di Lorenzo, Kamil Glik, Gaston Ramirez e Pasquale Schiattarella. Leggi su Calcionews24.com

