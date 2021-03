Sequestro Moro: nuova inchiesta, prelevato Dna a Senzani e Baschieri (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nè Senzani nè Baschieri sono indagati: secondo quanto appreso, gli accertamenti sono finalizzati a confrontare il Dna con quello repertato sui mozziconi di sigarette trovati in una delle auto utilizzate il 16 marzo del 1978 per sequestrare il presidente della Dc. A Senzani e Baschieri è stato effettuato un tampone presso gli uffici della polizia scientifica delle questure rispettivamente di Firenze e di Pisa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nènèsono indagati: secondo quanto appreso, gli accertamenti sono finalizzati a confrontare il Dna con quello repertato sui mozziconi di sigarette trovati in una delle auto utilizzate il 16 marzo del 1978 per sequestrare il presidente della Dc. Aè stato effettuato un tampone presso gli uffici della polizia scientifica delle questure rispettivamente di Firenze e di Pisa L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Il 16 marzo 1978 veniva rapito il presidente della DC #AldoMoro e trucidata la sua scorta: Oreste Leonardi, Domenic… - DavidSassoli : In #viaFani il sequestro di Aldo Moro, l'uccisione di Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Riv… - Agenzia_Ansa : #AldoMoro, il 16 marzo 1978 il sequestro del presidente della Dc #ANSA - CarpaneseSilva1 : RT @CriticaScient: Stasera al TG parlano dell’anniversario della strage di Via Fani, per loro la ricostruzione del sequestro Moro è ancora… - FirenzePost : Sequestro Moro: nuova inchiesta, prelevato Dna a Senzani e Baschieri -