Sequestro Aldo Moro, "Attacco al cuore dello Stato", 43 anni senza risposte

Oggi l'appuntamento con Metropolitan Today è dedicato al Sequestro Aldo Moro, avvenuto il 16 marzo 1978. Si apre da quel giorno uno dei periodi più bui della nostra storia. A 43 anni da quell'episodio che ha cambiato la storia politica del nostro paese, si attendono ancora risposte. Molti ancora oggi gli aspetti oscuri legati a questa orribile vicenda. Mancavano pochi minuti alle ore 9 del mattino di quel 16 marzo. Due auto della scorta raggiunsero l'abitazione del Presidente della Dc Aldo Moro, nel quartiere Trionfale di Roma, con successiva destinazione a Montecitorio. Lì il Presidente Moro era atteso per il voto alla fiducia di un nuovo governo Andreotti. Quello era il primo esecutivo che, dopo lunghe trattative curate dallo stesso ...

