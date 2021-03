Sei milioni di euro contro la povertà educativa in Lombardia

Leggi su iodonna

(Di martedì 16 marzo 2021) Ci risiamo. A un anno dal lockdown, ritorna nelle scuole la didattica a distanza di massa: da lunedì, secondo di dati aggiornati di Tuttoscuola, quasi 7di studenti hanno ripreso a seguire le lezioni da remoto: il 95 per cento degli studenti del Nord, il 69 per cento di quelli delle altre regioni. Ma la Dad non è di facile accesso per tutti: dipende dal collegamento, dalla quantità di device in famiglia, dall’aiuto che si riceve, dalla possibilità di seguire. L’abbiamo già visto in quest’ultimo, terribile anno: il rischio che si allarghi il divario digitale e la disuguaglianza nell’accesso all’istruzione,è molto concreto. Chi non ce la fa, molla, e addio scuola. Per questo arriva proprio al momento giusto questo grande stanziamento di Fondazione Cariplo e dell’impresa sociale Con i bambini: 6diper tre progetti ...