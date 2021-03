Sei casi di trombosi su 1 | 6 milioni di dosi Adesso l' Aifa frena gli allarmismi

(Di martedì 16 marzo 2021) Ignazio Riccio Il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Giorgio Palù ritiene difficile che ci sia una correlazione tra la somministrazione dei vaccini AstraZeneca e i decessi “È improbabile un nesso causale diretto tra vaccinazione e decessi; al massimo potrebbe esserci una concausa, nel senso che i problemi potrebbero riguardare solo persone predisposte a sviluppare queste patologie”. Getta acqua sul fuoco il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco () Giorgio Palù, dopo le ultime morti sospette che hanno portato alla sospensione del vaccino AstraZeneca in Italia e in altri Paesi d’Europa. In un’intervista concessa al Corriere della Sera, il virologo cerca di tranquillizzare tutti coloro che hanno ricevuto la prima dose dell’antidoto prodotto dalla casa farmaceutica inglese. Nelle ultime 24 ore la preoccupazione è cresciuta a dismisura ...

Corriere : Palù (Aifa): «Sei casi di trombosi su 1,6 milioni di persone. Nesso causa-effetto è da provare» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Palù (Aifa): «Sei casi di trombosi su 1,6 milioni di persone. Nesso causa-effetto è da provare» - lorenzo_daros : @michele_spo @federico_marri @gianlucac1 @ThManfredi Vanno bene TTT. Ma se fai lockdown preventivo e poi non riesci… - 7TonyStark7 : RT @_DAGOSPIA_: 6 CASI DI TROMBOSI SU MILIONI DI - LorenzoZL74 : RT @_DAGOSPIA_: 6 CASI DI TROMBOSI SU MILIONI DI -

Ultime Notizie dalla rete : Sei casi

... ora il piano vaccinale rischia di rallentare Così Draghi ha deciso lo stop: "Dobbiamo muoverci all'unisono con l'Europa" Palù: "di trombosi su 1,6 milioni. Il nesso causa - effetto è tutto ...... in due recenti, hanno portato all'individuazione della fonte dell'inquinamento e delle ...già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic Leggi qui il GdB ...Meglio in classe senza compagni, o a casa con un computer? E' il dilemma che devono affrontare i genitori degli studenti con disabilità, a cui è nuovamente offerta la possibilità di frequentare in pre ...LUCCA. Casi in calo (come ogni lunedì) e nessun decesso. Intanto la sospensione di AstraZeneca ha portato al rinvio di centinaia di appuntamenti anche a Lucca e Piana. Ma andiamo con ordine. Il bollet ...