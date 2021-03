"Secondo voi mi faccio di cocaina?". Raptus di Taylor Mega, voci orribili su di lei: risponde con questa foto, aiuto... (Di martedì 16 marzo 2021) Taylor Mega sempre sul pezzo. Si dice così in gergo e viste le ultime foto non serve la prova del nove. La super influencer, che ha lanciato anche una linea di fitness tuona: “Ragazzi vogliamo parlare delle persone che mi scrivono che per avere questo fisico mi faccio di bamba o mi faccio punture di ormoni… ma ce la fate? Se uno si allena bene, ti viene questo fisico. Uno mica deve per forza drogarsi”. L'ultimo video di Taylor Mega è già virale: il suo workout sulla spiaggia di Dubai prevede 21 squat, 15 plank twist, 12 russian twist, 1 min di recupero e ripetere per 4 serie. Provare per credere. Dopo l'allenamento sulla sabbia, in cui il suo fisico perfetto si evidenzia in tutto il suo splendore, la Mega in bikini striminzito si rilassa e si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021)sempre sul pezzo. Si dice così in gergo e viste le ultimenon serve la prova del nove. La super influencer, che ha lanciato anche una linea di fitness tuona: “Ragazzi vogliamo parlare delle persone che mi scrivono che per avere questo fisico midi bamba o mipunture di ormoni… ma ce la fate? Se uno si allena bene, ti viene questo fisico. Uno mica deve per forza drogarsi”. L'ultimo video diè già virale: il suo workout sulla spiaggia di Dubai prevede 21 squat, 15 plank twist, 12 russian twist, 1 min di recupero e ripetere per 4 serie. Provare per credere. Dopo l'allenamento sulla sabbia, in cui il suo fisico perfetto si evidenzia in tutto il suo splendore, lain bikini striminzito si rilassa e si ...

