Se lo fanno loro Retroscena AstraZeneca | perché Draghi ha deciso lo stop ai vaccini Ministri sconcertati | cosa c' è dietro

Lo stop alla vaccinazione con AstraZeneca in Italia è stato deciso a Berlino? Più di un sospetto: secondo la ricostruzione del Fatto quotidiano, tutto precipita all'ora di pranzo di lunedì. Il ministro cristiano-democratico tedesco della Salute Jens Spahn telefona all'omologo italiano Roberto Speranza, annunciando lo stop alla vaccinazione con il siero anglo-svedese in Germania, a causa dei casi sospetti di trombosi cerebrale su alcuni vaccinati. "I due si sentono spesso, si erano parlati anche domenica ma Spahn non aveva fatto parola della decisione, forse non ancora presa", spiega il Fatto. Dopo aver consultato i colleghi spagnoli e francesi, Speranza telefona al premier Mario Draghi e Palazzo Chigi decide di accodarsi a Berlino al grido "Se lo fa la Germania...". Una scelta "temporanea e ...

